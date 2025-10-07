На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ижевске на видео попали последние секунды жизни пешеходов перед жестким ДТП

В Ижевске на видео сняли, как авто на большой скорости влетело в автобус и людей
true
true
true

В Ижевске легковой автомобиль на большой скорости влетел в пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «ДПС Ижевск».

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как легковая машина на большой скорости сбивает людей на пешеходном переходе и врезается в лобовое стекло пассажирского автобуса. Кроме того, на записи заметно, как после удара один из пешеходов подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

Авария произошла 7 октября на пересечении Удмуртской и улицы Кирова. Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на месте ДТП собралось много людей. По информации канала 112, в результате аварии четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. На месте ДТП работали экстренные службы города.

Кроме того, в Подмосковье мотоциклист на большой скорости врезался в иномарку. Момент попал на видео.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.

