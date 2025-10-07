«Жесткие кадры»: в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе

В Ленобласти на видео сняли, как школьник перевернулся в воздухе в момент ДТП

В городе Сестрорецке автомобиль сбил школьника, бежавшего по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал «78.Новости».

«ДТП произошло накануне на улице Володарского. 15-летний школьник переходил дорогу по пешеходному переходу. Судя по кадрам, пройдя остановившийся автобус, парень заметил надвигающийся автомобиль и, видимо, попытался пробежать вперед, водитель тоже попытался уйти от столкновения», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как школьник бежит по пешеходному переходу, где его сбивает машина. От удара подросток подлетает в воздух, переворачивается и приземляется на проезжую часть.

По информации канала, в результате произошедшего подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом челюсти, повреждение шейного позвонка и ряд других тяжелых травм.

Также сообщается, что 25-летний мигрант, который в момент ДТП был за рулем, в этом году не нарушал ПДД. Водителя привлекли к административной ответственности. В настоящее время правоохранители проводят проверку всех обстоятельств ДТП.

