На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Ижевске люди не выжили в момент массового ДТП с автобусом

В Ижевске рейсовый автобус с людьми в салоне попал в массовое ДТП
true
true
true

В Ижевске пассажирский автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло на пересечении Удмуртской и улицы Кирова: столкнулись рейсовый автобус «Казань-Пермь» и три легковых автомобиля. Предварительно, одна из машин влетела в пешеходов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на месте ДТП собралось много людей. По информации канала, в результате аварии четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что в настоящее время на месте работают экстренные службы города.

До этого в Подмосковье мотоциклист на большой скорости врезался в иномарку. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в иномарку, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть. В результате произошедшего мотоциклист не выжил.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами