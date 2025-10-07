Видео: в Ижевске люди не выжили в момент массового ДТП с автобусом

В Ижевске рейсовый автобус с людьми в салоне попал в массовое ДТП

В Ижевске пассажирский автобус столкнулся с тремя легковыми автомобилями. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Все произошло на пересечении Удмуртской и улицы Кирова: столкнулись рейсовый автобус «Казань-Пермь» и три легковых автомобиля. Предварительно, одна из машин влетела в пешеходов», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что на месте ДТП собралось много людей. По информации канала, в результате аварии четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Также сообщается, что в настоящее время на месте работают экстренные службы города.

