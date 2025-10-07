В Подмосковье на видео попали последние секунды жизни байкера

В Подмосковье мотоциклист на большой скорости врезался в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».
«Подмосковье, Долгопрудный, улица Первомайская 3. Мотоциклист влетел в «KIA», — говорится в сообщении.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в иномарку, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.
По информации канала, в результате произошедшего мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.
