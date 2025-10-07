На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье на видео попали последние секунды жизни байкера

В Подмосковье на видео попало, как байкер сделал сальто после жесткого удара
true
true
true

В Подмосковье мотоциклист на большой скорости врезался в иномарку. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, Долгопрудный, улица Первомайская 3. Мотоциклист влетел в «KIA», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на большой скорости врезается в иномарку, от удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на проезжую часть.

По информации канала, в результате произошедшего мотоциклист получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как три автомобиля попадают в ДТП и останавливаются, в этот момент в одну из машин врезается черная иномарка, а затем – белый автомобиль. От удара автомобильные детали разлетаются по дороге.

Кроме того, в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь.

Ранее в Ленобласти на видео сняли, как мигрант сбил школьника на переходе.

