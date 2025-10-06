В Москве в скорую помощь врезался автобус, и это попало на видео

В Москве на видео попало, как автобус врезался в карету скорой помощи

В Москве в автомобиль скорой помощи врезался автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

«ДТП произошло на улице Павла Андреева. По словам очевидцев, в автомобиль скорой въехал автобус. На место приехали медики и спасатели – из автомобиля достали врачей, которые получили травмы», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах видно, что рядом с опрокинувшейся каретой скорой помощи стоит толпа людей.

До этого в Москве стало известно о жесткой аварии с участием легкового автомобиля.

Инцидент произошел на Дмитровском шоссе. По данным издания, легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

На кадрах с места инцидента заметно, что грузовик серьезно пострадал, на передней части есть крупные повреждения.

Ранее в Подмосковье водитель Mitsubishi устроил массовое ДТП с фурой и попал на видео.