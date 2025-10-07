Видео: огромный хищник бегал по дорогам в российском регионе

На Курилах крупный медведь бегал по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Косолапый устроил забег в Курильске в районе ДКиС, его заметили возле банка. Обычно там очень людно, к счастью, в тот момент никого не было — слишком рано. После хищник двинулся в сторону улицы Гидростроевской. Сейчас на месте работают охотоведы», — говорится в сообщении.

Водитель снял на видео медведя. На кадрах заметно, как хищник бегает по тротуару и по проезжей части.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, в Анивском районе Сахалинской области медведь вышел на трассу.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.