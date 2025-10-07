Названа сумма, которую получил владелец дома, разрушенного дочерью бандита Цапка

Семья главаря кущевской ОПГ полностью возместила ущерб за дом, разрушенный дочерью Сергея Цапка Анастасией, сообщает Telegram-канал Baza.

«Стороны сошлись на 2,5 млн — в эту сумму входят и работы по ремонту здания, и компенсация морального вреда», — сообщает канал.

Инцидент произошел 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

В ноябре 2013 года Краснодарский краевой суд приговорил к пожизненному заключению трех подсудимых по делу банды из станицы Кущевская, включая предполагаемого лидера группировки Сергея Цапка. Еще трое обвиняемых получили от 19 до 20 лет лишения свободы.

Ранее депутат Виталий Милонов призвал изъять имущество у дочери бандита Цапка после ДТП.