Минфин предложил новый порядок выплат возмещения по ОСАГО

Автостраховщиков в России надо обязать выплачивать возмещение по ОСАГО без учета износа запчастей, сообщает 1prime.ru со ссылкой на заместителя министра финансов РФ Ивана Чебескова. Но это при условии, что страховщики получат право самостоятельно выбирать вариант возмещения в натуральной форме или в денежном эквиваленте.

«Если мы забираем у гражданина право выбирать: износ или ремонт, давайте тогда, наверное, сразу выплачивать деньги по максимальной сумме. Полную сумму - имеется ввиду с учетом повреждений без вычета износов», - отметил Чебесков.

До этого в России предложили приравнять автоподставщиков к террористам, чтобы побороть этот вид преступления. Об этом заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

По его мнению, этот вариант стоит рассмотреть вместо повышения цен на ОСАГО на фоне участившихся случаев мошенничества, в том числе автоподстав. Кроме того, эксперт призвал конфисковать все средства, которые есть у мошенников, и ввести уголовную ответственность с наказанием до 15-30 лет лишения свободы.

Также председатель комитета Госдумы по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил ввести страхование автогражданской ответственности (ОСАГО) для курьеров на средствах индивидуальной мобильности (СИМ).

По его словам, из-за того, что для управления СИМ не требуется полис ОСАГО, взыскание с курьеров компенсации ущерба в случае ДТП затруднено.

Ранее россиян предупредили о наказании за скрытый номер автомобиля.