Под Уссурийском тигр бросился на автомобиль и это попало на видео

На видео попало, как тигр бросился на проезжающий авто под Уссурийском
true
true
true

В Приморье на трассе под Уссурийском тигр бросился на проезжающий автомобиль. Кадры опубликовал Teleram-канал «Svodka25. Новости Приморья и Владивостока».

«В районе станции Баневурово тигр бросился на проезжающий по трассе автомобиль. К слову, для животного данное поведение не является характерным. Обычно они стоят в стороне и наблюдают, либо вовсе скрываются в кустах», — сообщает канал.

Отмечается, что видео было сделано вечером 5 октября.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, в Сочи водитель решил прогнать медведя, который испугал местных жителей. Момент попал на видео. После произошедшего люди стали вести себя осторожнее.

Ранее в Приморье на видео попало, как тигр бегал по трассе.

