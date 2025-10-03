На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Здоровенный»: редчайшего хищника сняли на видео в российском регионе

В Приморье на видео попало, как тигр бегал по трассе
true
true
true

В Приморском крае тигрица вышла на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Под Большим Камнем автомобилисты заметили тигрицу», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное перебегает проезжую часть и скрывается в лесу. По словам автора видео, хищник большой.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, на Камчатке медведь напал на человека на автомобильной парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина быстро садится в машину и закрывает дверь, в этот момент к транспорту подбегает медведь, который несколько раз ударяет по автомобилю.

Ранее в Сочи с гор спустился медведь и попал на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами