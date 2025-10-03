«Здоровенный»: редчайшего хищника сняли на видео в российском регионе

В Приморье на видео попало, как тигр бегал по трассе

В Приморском крае тигрица вышла на трассу. Об этом сообщает Telegram-канал Newsbox24.tv.

«Под Большим Камнем автомобилисты заметили тигрицу», — говорится в сообщении.

Автомобилисты запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как животное перебегает проезжую часть и скрывается в лесу. По словам автора видео, хищник большой.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, на Камчатке медведь напал на человека на автомобильной парковке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мужчина быстро садится в машину и закрывает дверь, в этот момент к транспорту подбегает медведь, который несколько раз ударяет по автомобилю.

Ранее в Сочи с гор спустился медведь и попал на видео.