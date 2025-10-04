На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: автомобиль с воронежцем провалился под землю

В Воронеже на видео сняли автомобиль, который провалился в яму на дороге
В Воронеже автомобиль с человеком провалился под землю. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Воронежа».

«Ночью на улице Куколкина у дома №11 автомобиль провалился под асфальт. Подробности ДТП выясняются», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия инцидента. На кадрах видно, что большая часть автомобиля находится в яме.

До этого сообщалось, что в Челябинске автомобиль с человеком провалился в яму на проезжей части.

«В Челябинске на перекрестке улиц Машиностроителей и Энергетиков автомобиль передней частью провалился в яму, огороженную временным забором. Информация уточняется», — говорится в публикации Telegram-канала «Челябинск и область».

Местные жители запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что передняя часть автомобиля находится в яме, при этом возле — стоят дорожные ограждения.

Кроме того, в Бижбулякском районе Республики Башкортостан автомобиль, в котором находились подростки, врезался в лошадь.

Ранее в Приморье коровы, соблюдающие ПДД, парализовали движение транспорта.

