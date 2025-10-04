В Подмосковье квадроцикл отлетел в пенсионера

В Подмосковье квадроцикл без водителя отлетел в пенсионера

В Подмосковье мужчина на квадроцикле сбил пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

«Мужчина на квадроцикле в деревне Акулово под Одинцово не справился с управлением, в результате чего техника опрокинулась и отлетела в пенсионера», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на место ДТП приехали сотрудники ДПС.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали водителя и пешехода. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

До этого сообщалось, что в Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. На опубликованных в сети кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости врезается в трактор.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне. На кадрах с места происшествия видно, что у спорткара разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности.

Ранее на СВХ москвич устроил жесткое ДТП на оживленной дороге, и это попало на видео.