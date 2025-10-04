На СВХ москвич устроил жесткое ДТП на оживленной дороге, и это попало на видео

В Москве на СВХ на видео попало, как легковушка разбила проезжающие авто

В Москве на Северо-Восточной хорде легковой автомобиль врезался в две машины. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Дальше только отбойник. ДТП на 25 км СВХ», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина резко поворачивает на оживленной дороге и врезается в проезжающий автомобиль, после чего – отъезжает назад и боком задевает другой транспорт.

До этого сообщалось, что в Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. На опубликованных в сети кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости врезается в трактор.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне. На кадрах с места происшествия видно, что у спорткара разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. Также у машины оторвалось переднее колесо.

Ранее вскрылось занижение цен на запчасти для расчета выплат по ОСАГО.