На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На СВХ москвич устроил жесткое ДТП на оживленной дороге, и это попало на видео

В Москве на СВХ на видео попало, как легковушка разбила проезжающие авто
true
true
true
close
Telegram-канал «СпецДорПроект»

В Москве на Северо-Восточной хорде легковой автомобиль врезался в две машины. Об этом сообщает Telegram-канал «СпецДорПроект».

«Дальше только отбойник. ДТП на 25 км СВХ», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как легковая машина резко поворачивает на оживленной дороге и врезается в проезжающий автомобиль, после чего – отъезжает назад и боком задевает другой транспорт.

До этого сообщалось, что в Москве на Стахановской улице водитель разбил Chevrolet Camaro о трактор, тестируя качество тюнинга. На опубликованных в сети кадрах видно, как черный автомобиль на большой скорости врезается в трактор.

Инцидент произошел вечером 3 октября. В процессе заездов замерялась громкость выхлопа и скорость разгона, однако водитель не справился с управлением. Его зажало в салоне. На кадрах с места происшествия видно, что у спорткара разбита передняя часть, в салоне сработали подушки безопасности. Также у машины оторвалось переднее колесо.

Ранее вскрылось занижение цен на запчасти для расчета выплат по ОСАГО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами