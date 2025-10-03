В Башкирии кульбит школьника через Renault Duster попал на видео

В Башкирии на видео попало, как школьник на мотоцикле перелетел через Renault

В селе Мраково Республики Башкортостан несовершеннолетний мотоциклист столкнулся с иномаркой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

«Подросток на мотоцикле врезался в Renault Duster в Мраково и перелетел через машину», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как байкер на скорости врезается в иномарку, перелетает через транспорт и падает на проезжую часть.

По информации канала, прибывшие медики госпитализировали подростка с тяжелыми травмами.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Челябинске автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и сбил человека.

Ранее в Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.