В Челябинске автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар с людьми

В Челябинске на видео попало, как авто вылетел на тротуар и сбил пешехода

В Челябинске автомобиль на большой скорости выехал на тротуар и сбил человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей»,

«Водитель совершил наезд на мужчину. На помощь пришли очевидцы ДТП. О состоянии пострадавшего пока неизвестно», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль, пытаясь избежать столкновения с остановившейся перед пешеходным переходом машиной, съезжает с проезжей части на тротуар и сбивает человека. От удара пешеход отлетает в сторону.

По информации канала, инцидент произошел на перекрестке улиц Шоссе Металлургов и Жукова.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Приморье жесткое задержание байкера гаишниками попало на видео.