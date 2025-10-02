Массовое ДТП на МКАД попало на видео

На видео сняли автомобили, которые разбились на МКАД

В Москве на МКАД столкнулись несколько машин. Об этом сообщает Telegram-канал «На МКАДе ДТП Москва».

«МКАД после Рублевки», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия ДТП. На кадрах видно, что на проезжей части стоят три автомобиля, которые попали в массовое ДТП. На место аварии прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. На записи также заметно, что машины получили повреждения: у автомобилей смяты кузова.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Авария произошла 27 сентября в Троицке. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, на северо-западе Москвы перевернулась скорая с пациентом в салоне.

Ранее стало известно, сколько стоит самое дорогое машино-место в Москве.