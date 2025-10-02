На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Видео: гаишники спасли ростовчанина, порезавшего руку пилой

В Ростове-на-Дону на видео попало, как гаишники спасали мужчину с ранением пилой
В Ростове-на-Дону гаишники экстренно доставили в больницу мужчину с серьезным порезом руки. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

«Ростовчанин поранил руку дисковой пилой и, потеряв много крови, мог не успеть к врачам из-за пробок на дорогах. На помощь пришла ДПС, доставив мужчину в больницу со спецсигналами», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как инспекторы везут пострадавшего мужчину в патрульном автомобиле. По информации канала, врачам удалось сохранить ростовчанину руку.

До этого сообщалось, что в Татарстане сотрудники ДПС спасли 75-летнюю пенсионерку с отрезанными пальцами. Травму женщина получила во время работы на огороде. По информации Telegram-канала «В Татарстане поймут», сотрудники правоохранительных органов посадили пострадавшую женщину в патрульную машину, включили сирену, проблесковые маяки и оперативно доставили пенсионерку в больницу.

Ранее гаишники помогли спасти сына Лерчек.

