Россиянам рассказали, когда дорожные камеры начнут проверять наличие полиса ОСАГО

Проверка наличия полиса ОСАГО у автовладельца с помощью дорожных камер в тестовом режиме начнется в конце этого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председатель комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная транспортная система», главу Республики Бурятия Алексея Цыденова.

«Это будет реализовано, есть поручение президента о том, чтобы обеспечить автоматический контроль ОСАГО, то есть [с применением] средств фото- и видеофиксации <…>. Сейчас работа по линии МВД ведется, то есть это будет реализовано. <…> Пилотно [может быть реализовано] в этом году, в конце года, а вообще полную систему [планируется] разворачивать в следующем году», - сказал он.

Президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

«Правительству РФ совместно с МВД России, Банком России, комиссиями Государственного Совета Российской Федерации исполнительными органами субъектов РФ принять меры по совершенствованию администрирования правонарушений, предусмотренных ст. 12.37 КоАП, обеспечив применение работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи», – заявил президент.

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что систему, которая позволит запустить автоматическое выявление водителей без полисов ОСАГО, не успеют запустить в России к 1 ноября, потому что для этого нужно выполнить несколько условий.

В частности, нужно будет внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и закончить настройку системы «Паутина», уточнил автоэксперт. Он напомнил, что в мае о таком сроке запуска системы говорил президент России Владимир Путин. Однако он требовал принять меры без конкретики, поэтому к этому сроку примут только частичные меры, считает Кадаков.

Ранее в Госдуме объяснили, почему в РФ пока не могут автоматически штрафовать водителей без ОСАГО.