Видео: москвичи измазали авто соседки фекалиями животных

В Москве на видео сняли машину женщины, измазанную собачьими фекалиями

В Москве местные жители измазали автомобиль своей соседки из-за нарушений парковки. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«Соседям ЖК Balance так надоело, что девушка на Audi ставит машину где попало, что они испачкали двери собачьими фекалиями. Жильцы говорят, авто часто перекрывает выезды, входы и переходы», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах заметно, что у транспорта испачкана дверь, ручка и зеркало. По информации канала, владелица автомобиля хочет найти виновного, при этом местные жители ее не поддерживают.

До этого сообщалось, что в Сергиевом Посаде неизвестные измазали фекалиями ручки у электросамокатов.

«О ситуации сообщила девушка, которая не заметила этот нюанс в свете фонарей — она также рассказала о случившемся поддержке сервиса», — говорится в публикации Telegram-канала «Москвач».

На опубликованных в сети кадрах видно, что инцидент произошел на автобусной остановке.

