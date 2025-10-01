Видео: в Приморье жесткое задержание байкера гаишниками попало на видео

Mash: инспекторы на своих двоих жестко задержали мотоциклиста в Приморье

В городе Артеме Приморского края сотрудники ДПС жестко задержали мотоциклиста. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Человек на двухколесном привлек внимание ДПС в районе Майхэ. Взмах жезла проигнорировал, дал по газам — и собрал целый кортеж сотрудников», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как двое сотрудников ДПС останавливают байкера, при этом нарушитель пытается скрыться.

До этого сообщалось, что в Новой Москве байкер на большой скорости врезался в автобус. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как мотоциклист на большой скорости врезается в автобус, от удара человек отлетает на пешеходный переход. По словам местных жителей, байкер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером. На опубликованных в сети кадрах видно, как мотоциклист на скорости врезается в капот автомобиля, от удара водитель падает на проезжую часть.

Ранее в Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.