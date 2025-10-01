На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Видео: в Краснодаре взорвался автомобиль с людьми в салоне

В Краснодаре на видео попало, как Toyota с людьми взорвалась на дороге
true
true
true

В Краснодаре иномарка с людьми в салоне взорвалась на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«Момент взрыва газового баллона в движущейся по трассе Toyota попал на видео. Огненное ДТП в Краснодаре», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем произошедшего, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как черная машина взрыва в момент движения, пламя полностью охватывает салон. По словам очевидцев, водитель и пассажир выбрались из горящей иномарки самостоятельно.

До этого сообщалось, что на видео сняли момент второго взрыва Toyota. На опубликованных в сети кадрах видно, как взрывается горящий транспорт, в этот момент люди разбегаются.

По данным Telegram-канала Shot, инцидент произошел на Ростовском шоссе. Предварительно, взорвался газовый баллон в автомобиле.

Кроме того, в Алтайском крае на видео попало жесткое ДТП с байкером.

Ранее в Гонконге автобусу с людьми в салоне оторвало крышу в момент ДТП.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами