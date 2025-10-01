Жесткое ДТП с большегрузами на МКАД попало на видео

На МКАД на видео попало, как фура на скорости протаранила и смяла грузовик

В Москве на МКАД фура врезалась в остановившийся грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

«ДТП на 16 км МКАД», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как два грузовика останавливаются на оживленной дороге, и в этот момент в один из автомобилей врезается фура, которая проталкивает транспорт вперед. На записи заметно, что грузовик получил серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, выбиты стекла, кроме того, автомобильные детали разлетелись по проезжей части.

