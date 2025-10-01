На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хозяин дома, в который въехала дочь бандита на Mercedes AMG, собирается судиться

Baza: хозяин дома, в который въехала дочь бандита Цапка, хочет судиться с его семьей
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Госавтоинспекция Ростовской области

Хозяин дома, в который въехала дочь Цапка, намерен судиться с семьей бандита. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Пенсионера не устроила сумма предлагаемой компенсации. Он также отказался от помощи местной администрации, выразившей готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что пока заморозит все как есть, дождется проведения экспертизы и пойдет в суд, чтобы стрясти с Цапков по полной. Кстати, на переговоры с пенсионером приезжала вдова Сергея Цапка Анжела-Мария, но решить вопрос на месте не удалось», — говорится в сообщении.

По информации канала, в ближайшее время суд рассмотрит дело дочери бандита Цапка Анастасии. После ДТП водительница не отвечает на звонки и сообщения. Инцидент произошел 28 сентября в поселке Николаевка Ростовской области. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении.

Ранее стало известно, что сделал пассажир с дочерью бандита после ДТП.

