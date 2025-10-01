Перепуганный редкий хищник вышел на трассу в российском регионе

В Хабаровском крае тигр вышел на трассу и метался перед автомобилем. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Место для прогулки полосатый выбрал не самое удачное: трассу Ванино — Лидога. Местные увидели его в паре километров от поворота к точке Б. Хищник встречи явно не ожидал и растерялся — смотрим, как это было», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что хищник убегает от автомобиля.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, в Сочи водитель решил медведя, который испугал местных жителей. Момент попал на видео. После произошедшего люди стали вести себя осторожнее.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.