«Сын прокурора»: пассажир Mercedes, протаранившего дом, угрожал владельцу отцом

В Ростовской области пассажир Mercedes, который влетел в частный дом, угрожал собственникам своим отцом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Парень из «летающего Mercedes» кричал, что он — «сын прокурора», и угрожал владельцу разрушенного дома отцом, если кто-то попробует создать ему проблемы. На момент происшествия в доме находился пенсионер. <…> Очевидцы говорят, что пара очень странно себя вела — вероятно, они находились под воздействием какого-то вещества», — говорится в сообщении.

По информации канала, в момент ДТП пожилой мужчина находился на кухне и не пострадал.

Инцидент произошел 28 сентября. Дочь бандита Сергея Цапка управляла Mercedes AMG, который врезался в дом. На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе. Передняя часть машины оказалась в помещении. Ее задние колеса остались на земле. При этом у автомобиля была включена аварийная сигнализация.

Ранее дочь бандита Цапка пообещала «позорные увольнения» в ГИБДД после аварии.