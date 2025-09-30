Дочь бандита Цапка пообещала «позорные увольнения» в ГИБДД после аварии

После ДТП под Таганрогом дочь криминального авторитета Сергея Цапка — Анастасия Цапок — пообещала «позорные увольнения» сотрудникам ГИБДД, которые приехали на место аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«Как сообщают очевидцы, дама была не трезва — угрожала прибывшим на место ГИБДДшникам, запрещала снимать, обещала проблемы и позорные увольнения. В салоне с ней был молодой человек, в котором опознали сына прокурора Таганрога», — говорится в публикации.

До этого сообщалось, что дочь бандита Цапка разнесла частный дом на Mercedes GT63 за 20 млн рублей. По данным Telegram-канала 112, она и ее спутник были «под веществами» в момент аварии в Ростовской области. В результате произошедшего никто не пострадал, поскольку в доме никого не было: хозяева ушли в гости. Mercedes повредил две комнаты.

На кадрах с места происшествия видно, что черный кроссовер Mercedes-Benz проломил кирпичную стену дома, выбил окна и повис в образовавшемся проломе.

