Видео: огромный хищник выбежал перед машиной хабаровчан

В Хабаровском крае тигр выбежал перед автомобилем с людьми. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«Крупного краснокнижника встретили водители между Вяземском и Бикином — тот притаился у трассы, но свет фар его потревожил. Размеры зверя поразили всех проезжающих мимо», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как крупный тигр перебегает проезжую часть и уходит в лес.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Кроме того, в Сочи водитель решил медведя, который испугал местных жителей. Момент попал на видео. После произошедшего люди стали вести себя осторожнее.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.