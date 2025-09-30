На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Хабаровском крае на АЗС появились списки с очередями из-за дефицита бензина

Mash: жители Хабаровского края начали составлять списки из-за дефицита бензина
Telegram-канал Amur Mash

В Хабаровском крае появились списки с очередями на автозаправка из-за дефицита бензина, сообщает Mash. В двух районах остался только один поставщик.

«Ситуация с топливом в Ванинском и Советско-Гаванском всё ещё крайне тяжёлая. Восемь АЗС разных компаний полностью прекратили продажи, вся нагрузка легла на «Трансбункер». Чтобы хоть как-то навести порядок, водители стали сами записывать кто за кем. Жалуются, что очереди тянутся на километры, а в будни не каждый может позволить себе простоять в ожидании полдня», — сообщает канал.

29 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что нехватки дизельного топлива и газа в регионе не наблюдается, однако есть сложности с бензином, в частности, с его стоимостью.

В этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что продажа бензина некоторых марок на заправках в городе с 29 сентября ограничена до 30 литров на человека.

Ранее в Госдуме раскрыли причину повышения цен на бензин.

