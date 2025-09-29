На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Севастополе ограничили продажу бензина

В Севастополе ограничили продажу бензина на АЗС до 30 литров на человека
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Продажа бензина некоторых марок на заправках ТЭС в Севастополе с 29 сентября ограничена до 30 литров на человека. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Продажа топлива марок АИ-100, АИ-95NP, АИ-95, АИ-92 на заправках сети ТЭС будет ограничена 30 литрами в один автомобиль или одну канистру. Если вы приехали на машине, то сможете выбрать: заправить машину или канистру», — предупредил он.

Развожаев выразил надежду, что такая мера позволит «накопить бензин на всех АЗС и вернуться к работе в обычном графике».

Губернатор отметил, что топливо доставляется в город непрерывно, но из-за ажиотажа не удается выйти на плановый режим работы.

27 сентября Развожаев призвал местных жителей не запасаться бензином «на будущее». Чиновник подчеркнул, что бензин в город поступает в регулярном режиме.

По его словам, желание граждан запастись бензином «на будущее» лишь «ухудшает ситуацию». «За несколько часов с заправок исчезает чуть ли не недельный запас» топлива, добавил губернатор.

Ранее вице-премьер РФ назвал небольшим дефицит нефтепродуктов в России.

