В Госдуме раскрыли причину повышения цен на бензин

Главной причиной повышения цен на нефтепродукты стал «налоговый маневр» — решение правительства обнулить вывозную пошлину в интересах нефтеэкспортеров при одновременном повышении налога на добычу полезных ископаемых. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

«Когда десять с лишним лет назад затевался этот «маневр» мы предупреждали, что он неизбежно ведет к подорожанию нефтепродуктов. Практика многократно подтвердила нашу правоту. Нужно отказаться от выплат нефтеэкспортерам, провести контрналоговый маневр — повысить экспортные пошлины, снизить НДПИ, поднять нормативы биржевых продаж бензина в обмен на резкое снижение топливных акцизов. Пора наконец выбрать что важнее: маржа нефтяных компаний или интересы бюджета, экономики и рядовых потребителей», — сказал он.

Миронов считает, что правительственный подход к регулированию топливного рынка потерпел полный провал, и возмутился целью Минэнерго сохранить в 2026 году темпы роста цен на бензин близко к уровню инфляции.

«Близко — это как? И кто станет решать — далеко ли, близко ли? И что мешало Минэнерго власть употребить сейчас, когда рост цен на АЗС уже вдвое превысил инфляцию. Или у чиновников это считается еще «близко»?», — добавил депутат Госдумы.

В России жители регионов пожаловались на нехватку топлива и закрывающиеся автозаправки. При этом бензин марок АИ-92 и АИ-95 стал пропадать даже в крупных городах.

Вице-премьер РФ Александр Новак подтверждал, что в стране есть небольшой дефицит нефтепродуктов, который покрывается за счет накопленных остатков. По его словам, такая практика была всегда.

Ранее в Минэнерго РФ заявили, что ведомство работает над стабилизацией цен на топливо.