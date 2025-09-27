На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Омич снял на видео хищника на обочине дороги

Mash: в Омской области водитель снял на видео убегающую рысь
В Одесском районе Омской области рысь пробежала по проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

«Зверька снял водитель на ночной дороге. Специалисты по охране животного мира отмечают, что появление рыси — хорошее событие для экосистемы региона. Это значит, что копытных и мелких млекопитающих стало больше, а они — основная пища для рыси», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как животное бежит по обочине дороги, после чего останавливается, смотрит на автомобиль и убегает в лес.

До этого сообщалось, что в Пермском крае ночью медведь бегал по проезжей части. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах заметно, как медведь бежит сначала вдоль проезжей части, затем – выбегал на дорогу в необорудованном для пешеходов месте. По словам экспертов, в городской среде хищников могут привлекать свалки, в которых животные пытаются найти себе еду.

Ранее на Камчатке медведь набросился на мужчину на парковке, и это попало на видео.

