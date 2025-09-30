Стало известно, на какие авто изменятся цены после корректировки утильсбора

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС заявил, что изменения стоимости при корректировке утильсбора затронут ввозимые по параллельному импорту автомобили и ушедших из РФ автобрендов.

«По большей части это те машины, которые поставляются по параллельному импорту, и тех брендов, которые из-за санкций прекратили свою деятельность в Российской Федерации», - заявил Алиханов.

16 сентября «Известия» сообщили, что правительство России планирует изменить методику расчета утилизационного сбора на автомобили — это приведет к увеличению его размера. В Минпромторге заявили, что существующие льготные ставки для физических лиц, ввозящих машины в РФ, будут сохранены, но только для автомобилей, мощность которых не превышает 160 лошадиных сил.

По словам гендиректора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, после введения с 1 ноября повышенного утильсбора на автомобили мощнее 160 л.с. для частных лиц, в Россию перестанут ввозить по каналам альтернативного импорта популярные кроссоверы Geely Monjaro.

