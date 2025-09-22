На видео попало, как водитель автобуса оскорбил и избил воронежца

В Воронеже на видео попала жесткая драка водителя автобуса с пассажиром

В Воронеже водитель и пассажир автобуса подрались на остановке. Об этом сообщает Telegram-канал «Мой и твой Воронеж».

«Парень в автобус зашел, пока приложение банка листал, от водителя последовали оскорбления, типа халявщик. Водитель кинул ему 30 рублей и сказал уходить (в грубой форме) с автобуса, парень не стал молчать, вышел с автобуса. Водитель вышел за ним и со спины кинул его о землю», — сообщают очевидцы.

Прохожие запечатлели инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся на остановке, при этом женщина пытается остановить конфликтующих.

