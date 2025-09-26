На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, сколько автомобилей выпустят на бывшем заводе Volkswagen в 2025 году

В 2025 году на бывшем заводе Volkswagen в Калуге соберут 112 тыс. машин Tenet
TENET

На бывшем заводе Volkswagen в Калуге до конца 2025 года планируется выпустить 112 тыс. автомобилей Tenet. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов.

«Почти 112 тыс. автомобилей планирует произвести в Калуге в этом году ООО «АГК». Вместе с директором завода прошли по обновленным цехам бывшего «Фольксвагена», обсудили рабочие вопросы. Радует высокая культура производства, унаследованная от немецкой компании», — написал Артамонов

Артамонов выразил уверенность, что автомобили Tenet, которые начали собирать на предприятии, завоюют российский рынок. Первые публичные фотографии автомобилей Tenet обнародовал в феврале 2025 года губернатор Калужской области Владислав Шапша. Выпуск налажен в партнерстве с китайской компанией Defetoo.

Продажи первой модели Tenet — кроссовера T4 — стартовали в России в конце августа 2025 года.

Ранее стало известно, что автомобиль «Атом» прошел сертификацию.

