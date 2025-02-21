Калужский губернатор показал фото автомобилей Tenet. Что известно о новом российском кроссовере?

Губернатор Калужской области Владислав Шапша показал фотографии автомобиля нового российского бренда Tenet, который был создан в партнерстве с китайской компанией Defetoo. Серийное производство стартует во втором квартале 2025 года.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал в своем Telegram-канале первые фотографии автомобилей нового российского бренда Tenet. Эти снимки стали первым публичным представлением новой марки, созданной в сотрудничестве с китайской компанией Defetoo.

АГР ХОЛДИНГ и китайская компания Defetoo подписали соглашение о технологическом партнерстве по производству автомобилей под брендом Tenet. Губернатор Шапша отметил, что эти автомобили разработаны специально для российских условий, сочетая надежность, комфорт и современные технологии. Он подчеркнул, что проект станет новой страницей российско-китайского сотрудничества в автомобильной промышленности.

«Прочно и надолго — таковы планы этого стратегического партнерства. По локализации автомобильного бренда. По расширению модельного ряда», — написал губернатор.

Планы по производству

В настоящее время ведется подготовка к запуску производства автомобилей Tenet. Процесс будет поэтапным: от крупноузловой сборки до полного производственного цикла, включающего сварку и окраску кузовов. Серийный выпуск планируется начать во втором квартале 2025 года. Губернатор Шапша подчеркнул, что этот проект важен для развития экономики региона, увеличения объемов промышленного производства и роста налоговых поступлений в бюджет.

Хотя подробные технические характеристики автомобилей Tenet пока не раскрыты, опубликованные фотографии позволяют сделать некоторые выводы о дизайне новинки. Судя по изображениям, прототипом для нового кроссовера послужила модель китайского автопроизводителя Chery.

Запуск производства автомобилей Tenet в Калуге имеет большое значение для региона. Ожидается, что проект создаст новые рабочие места, повысит промышленный потенциал области и укрепит экономические связи с международными партнерами, особенно с Китаем. Губернатор Шапша выразил уверенность, что успешная реализация этого проекта станет примером эффективного сотрудничества и положительно отразится на социально-экономическом развитии региона.

Калужская область: центр автомобилестроения в России

Калужская область играет важную роль в российской автомобильной промышленности. С 2007 года в регионе произведено более 1,5 миллиона автомобилей, что составляет значительную долю от общего объема автопроизводства в стране. Автомобильный сектор составляет 39,2% промышленного производства области.

После ухода западных автопроизводителей из России в 2022 году калужские заводы, ранее выпускавшие автомобили брендов Volkswagen, Peugeot-Citroen и Volvo, оказались в затруднительном положении. Однако в 2024 году предприятия вернулись к работе под руководством российских владельцев. Например, на бывшем заводе Peugeot-Citroen теперь выпускаются автомобили Haval M6. Производство на этом заводе возобновилось, и планируется выпуск около 25 тыс. автомобилей в 2025 году.

Также на заводе, ранее выпускавшем автомобили марки Volkswagen, начали собирать автомобили китайского производства. Развитие калужской автомобильной промышленности продолжается с ориентацией на новые бренды и модели.