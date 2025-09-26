На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Подмосковье появились кадры автомобиля после жесткого кульбита

Автомобиль с человеком перевернулся на Симферопольском шоссе
Telegram-канал «ДТП и ЧП МОСКВА и МО»

В Подмосковье перевернулся автомобиль с человеком в салоне. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва и МО».

«Подмосковье, г.о.Подольск, Симферопольское шоссе 27-км. В сторону области», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что в момент ДТП машина приземлилась на крышу. Транспорт получил повреждения, на месте аварии работают спасатели.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части. На записи заметно, что в момент ДТП машина экстренной помощи ехала с включенными проблесковыми маяками.

Инцидент произошел утром 24 сентября на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.

