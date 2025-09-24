Скорая с медиками перевернулась на юго-западе Москвы и попала на видео

В Москве на видео сняли разбитую скорую после кульбита

В районе Москвы Ясенево перевернулся автомобиль экстренных медицинских служб. Об этом сообщает Telegram-канал «Москвач».

«Карета медиков столкнулась с Volvo на перекрестке Новоясеневского проспекта и Тарусской улицы. Двух медиков увезли в больницу, водитель скорой от госпитализации отказался», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, что на проезжей части лежит перевернутый автомобиль скорой помощи, кроме того, в нескольких метрах стоит черная машина, которая получила повреждения: у транспорта разбит бампер и смят кузов.

По предварительной информации, один из медиков, который получил травмы в момент ДТП, находится в тяжелом состоянии.

