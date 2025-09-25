На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Появились кадры жесткого ДТП на севере Москвы

На видео попало жесткое ДТП на Прибрежном проезде в Москве, где разбился человек
Появились кадры с места жесткого ДТП на Прибрежном проезде в Москве. Их опубликовал Telegram-канал 112.

Отмечается, что один человек в результате полученных травм не выжил.

«Двоих человек уже доставили в больницу для оказания медицинской помощи. Обстоятельства аварии устанавливаются», — говорится в публикации.

На размещенных кадрах можно заметить пострадавших и несколько машин скорой помощи.

До этого сообщалось, что в Прибрежном проезде в районе дома 5 произошло столкновение автомобилей Kia и Chevrolet. Обстоятельства ДТП выясняются.

Также стало известно, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону.

Ранее в Москве пробки достигли девяти баллов.

