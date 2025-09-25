В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве достигли девяти баллов. Об этом свидетельствуют «Яндекс Карты».

При этом в Дептрансе пробки оценили в 8 баллов. Водителей предупредили, что интенсивное движение наблюдается преимущественно в центре города.

«Интенсивное движение сейчас на: внутренней стороне Садового кольца от улицы Земляной Вал до улицы Новый Арбат; внутренней стороне ТТК от Лефортовского тоннеля до Новорижской эстакады», — говорится в публикации.

Движение свободно сейчас на МКАД в районе Дмитровского шоссе в оба направления и в районе Можайского шоссе, а также на МСД в районе Зеленоградской улицы.

25 сентября в Москве пять раз за день объявляли о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

В результате водители почти час простояли в автомобильном заторе в центре Москвы из-за перекрытого проспекта Мира.

