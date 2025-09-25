Водители час простояли в пробке в центре Москвы из-за перекрытого проспекта Мира

Водители почти час простояли в автомобильном заторе в центре Москвы из-за перекрытого проспекта Мира, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Около часа простояли автомобилисты в пробке в районе метро Сухаревская. Движение было ограничено из-за перекрытого проспекта Мира. По словам водителей, сейчас проезд открыт. При этом автомобилисты сообщают о пробке в районе Новорижского шоссе в Красногорске», — сообщает канал.

До этого в Москве в четвертый раз за день объявили о перекрытии дорог. Движение было закрыто на Новоарбатском мосту, на ТТК в районе проспекта Мира в обе стороны. Проезд для автомобилей также перекрыли на улице Сретенка и на проспекте Мира в обе стороны.

По данным Дептранса, движение транспорта также перекрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. Движение на данных участках дороги было также перекрыто в 12:34 мск, в 13:10 проезжую часть открыли для проезда автомобилей. Кроме того, в 11: 30 мск Дептранс опубликовал информацию о перекрытии дорог на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат. Движение частично возобновили в 12:30 мск.

Кроме того, в настоящее время движение транспорта не осуществляется на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне Садового кольца перед улицей Новый Арбат.

Ранее сообщалось, что Садовое кольцо в Москве перекроют из-за мотофестиваля.