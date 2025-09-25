В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

В центре Москвы ограничили движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на улице Тверская, на Большом Каменном мосту», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта также ограничили на Кремлевской набережной. В Дептрансе водителям посоветовали быть внимательными при планировали маршрута.

В 11: 30 мск Дептранс опубликовал информацию о перекрытии дорог на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается, при этом иномарку также отбрасывает в сторону, а автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.