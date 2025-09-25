Садовое кольцо в Москве перекроют из-за мотофестиваля

В Москве 27 сентября 2025 года будет ограничено движение на некоторых улицах из-за мотофестиваля. Об этом сообщает Telegram-канал московского Департамента транспорта.

«ЦОДД: 27 сентября в связи с проведением Московского мотофестиваля временно будет закрыта для движения транспорта внешняя сторона Садового кольца. Для поездок в центр используйте метро», — сообщает канал.

Кроме того, в частности, будет закрыто движение на улицах Косыгина, Большая Дорогомиловская, Смоленская, а также на Воробьевском шоссе, Бережковской набережной, Бородинском мосту.

Также на некоторых участках ограничений будет запрещена парковка.

До этого компания Diedrich Engineering Systems (D.E.S.) Defense на выставке Enforce Tac в Германии представила электрический мотоцикл e-boost.

Мотоцикл разработан для нужд спецназа. В его основе лежит гражданский e-boost. Транспортное средство может разогнаться до 50 километров в час за 1,5 секунды. Мотоцикл поддерживает два типа аккумуляторов, которые обеспечивают запас хода от 100 до 130 километров.

Также электромотоцикл получил усиленную подвеску, позволяющую двигаться по пересеченной местности, и кронштейны для крепления оружия. Грузоподъемность транспортного средства составит 150 килограммов.

Ранее «Калашников» показал электрические мотоциклы для СВО.