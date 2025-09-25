В Москве вновь перекрыли дороги возле Кремля

В центре Москвы перекрыли движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Движение временно закрыто на внешней стороне Садового кольца перед проспектом Мира, на внутренней стороне Садового кольца перед улицей Новый Арбат», — говорится в сообщении.

По информации канала, движение транспорта также перекрыто на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. Движение на данных участках дороги было также перекрыто в 12:34 мск, в 13:10 проезжую часть открыли проезда для автомобилей. Кроме того, в 11: 30 мск Дептранс опубликовал информацию о перекрытии дорог на внешней стороне Садового кольца от Тверской улицы до улицы Новый Арбат. Движение частично возобновили в 12:30 мск.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. На опубликованной в сети записи заметно, что черный автомобиль выезжает на перекресток, где врезается в машину экстренных медицинских служб. От удара транспорт отлетает в дорожный знак и переворачивается.

Ранее в центре Москвы школьники на родительском авто устроили ДТП и попали на видео.