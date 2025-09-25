Видео: во Владивостоке автомобиль с женщиной перевернулся на крышу

В Приморье на видео сняли авто после жесткого кульбита с женщиной в салоне

Во Владивостоке автомобиль перевернулся на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«На подъеме от ВВГУ в сторону Фуникулера автомобиль перевернулся на крышу. Судя по всему, за рулем находилась женщина», — говорится в сообщении.

Местный житель запечатлел последствия инцидента. На кадрах видно, что автомобиль приземлился на крышу в момент ДТП. Кроме того, на записи заметно, что возле поврежденного транспорта собрались люди.

До этого сообщалось, что в Уфе мотоциклист перелетел через автомобиль в момент ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, как байкер перелетает через автомобиль такси, переворачивается в воздухе и приземляется на проезжую часть. На записи также заметно, что после ДТП мотоцикл задымился.

По информации ГИБДД, в результате произошедшего байкер получил травмы, прибывшие медики госпитализировали мужчину.

Кроме того, в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб.

Ранее последние секунды жизни водителя Lexus попали на видео на трассе «Иртыш».