В Уфе кульбит байкера в воздухе попал на видео

В Уфе на видео попало, как байкер сделал сальто над машиной в момент ДТП
В Уфе мотоциклист перелетел через автомобиль в момент ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV».

«ДТП произошло на улице Айской. <…> мотоциклист ехал в сторону улицы 8 Марта. В это время таксист за рулем Кaiyi, не убедившись в безопасности маневра, со встречной полосы повернул налево и преградил ему дорогу. В результате байкер на скорости врезался в легковушку», — говорится в сообщении.

На опубликованных в сети кадрах видно, как байкер перелетает через автомобиль такси, переворачивается в воздухе и приземляется на проезжую часть. На записи также заметно, что после ДТП мотоцикл задымился.

По информации ГИБДД, в результате произошедшего байкер получил травмы, прибывшие медики госпитализировали мужчину.

До этого сообщалось, что в районе Москвы Ясенево иномарка врезалась в автомобиль экстренных медицинских служб. От удара машина с медиками отлетела в дорожный знак и перевернулась. Момент попал на видео.

Ранее последние секунды жизни водителя Lexus попали на видео на трассе «Иртыш».

