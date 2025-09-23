Стало известно, почему женщина въехала в остановку на западе Москвы

На западе Москвы женщина-водитель перепутала педали и протаранила остановку

На западе Москвы женщина врезалась в остановку на автомобиле, перепутав педали газа и тормоза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России.

«По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением и совершила выезд на тротуар с последующим наездом на препятствие. В результате дорожной аварии пострадавших нет», — сообщили в МВД.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

До этого сообщалось, что на западе Москвы легковой автомобиль влетел в автобусную остановку.

На размещенных кадрах видно, что оранжевый автомобиль разбил стеклянное ограждение. Вокруг машины стоит толпа людей.

Также на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы загорелся грузовой автомобиль «Газель».

«Грузовик марки «Газель» загорелся на Волгоградском проспекте в районе 11-го километра МКАД. На кадрах видно, что кузов полностью выгорел. Движение в районе ДТП затруднено», — передавал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Ранее на севере Москвы столкнулись трактор, скорая и легковушка.