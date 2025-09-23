Видео: ДТП затруднило движение на трассе ЦКАД

На ЦКАД фура попала в жесткое ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП Москва».

Очевидец запечатлел на видео последствия аварии. На кадрах видно, что на проезжей части стоят несколько автомобилей, при этом фура получила повреждения. На записи также заметно, что на место прибыли спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

По данным Telegram-канала «Москва на дорогах», в результате ДТП никто не пострадал.

