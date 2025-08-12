Появилось видео столкновения девушки на моноколесе с грузовиком в Подмосковье

На видео попал момент столкновения девушки на моноколесе с грузовиком в Подмосковье

Видео с моментом столкновения девушки на моноколесе с грузовым автомобилем в Подмосковье опубликовал Telegram-канал RU_CHP.

Инцидент произошел 11 августа на Бесединском шоссе. 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В результате ДТП девушка не выжила.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

До этого в Подмосковье самокатчики напали на женщину и ограбили ее. Она возвращалась домой ранним утром, но на парковке ее окружили около восьми человек на самокатах. Неизвестные напали на женщину, распылили перцовый баллончик, пытались отнять сумку. В итоге они забрали из кошелька женщины 15 тыс. рублей и скрылись.

Ранее школьник порвал печень при падении с электросамоката в Подмосковье.