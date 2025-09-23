Россия вошла в топ-10 мировых авторынков

Россия заняла 10 место в мировом авторейтинге в августе. Об этом сообщил директор «Автостата» Сергей Целиков.

«Август — традиционный месяц европейских отпусков и низких продаж легковых автомобилей. На этом фоне России удалось обойти Великобританию, Францию, Италию и занять 10 место в мировом авторейтинге. На остальных глобальных рынках такого августовского феномена не наблюдается», — заявил он.

На первом месте в августовском рейтинге расположился Китай с показателем в 1,995 млн проданных автомобилей. На второй и третьей строчках — США и Япония. За ними следуют Индия, Бразилия, Германия, Канада, Южная Корея и Мексика.

«Нарастающим итогом за 8 месяцев Россия пока находится на 14 месте в мире (773 тыс.)», — отметил Целиков.

До этого Целиков сообщал, что в России в 2023 году за восемь месяцев по схемам альтернативного (параллельного) импорта было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года.

Альтернативный импорт начал развиваться в России в 2022 году после ухода международных брендов с рынка. В 2023 году объем ввоза составил 225,5 тыс. автомобилей, а в 2024 году он сократился на 20%, составив 181,2 тыс. автомобилей, отметил аналитик.

Ранее стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada.