В России сократился параллельный импорт новых легковых автомобилей

В России в 2023 году за восемь месяцев по схемам альтернативного (параллельного) импорта было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Альтернативный импорт начал развиваться в России в 2022 году после ухода международных брендов с рынка. В 2023 году объем ввоза составил 225,5 тыс. автомобилей, а в 2024 году он сократился на 20%, составив 181,2 тыс. автомобилей, отметил аналитик.

В 2025 году наибольшая доля альтернативного импорта приходится на Китай, с показателем 41,2%. На втором и третьем местах расположены Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%), а также Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%). Среди направлений, растущих в объемах, выделяется Южная Корея с ростом на 165%, в то время как киргизский транзит сократился на 67%. В большинстве случаев растаможивание товаров осуществляется на физических лиц, добавил Целиков.

Наибольшей популярностью среди автомобилей, ввезенных по альтернативному импорту, пользуется марка Toyota, на которую приходится 18,1% всех машин. Следом идут BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

