На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сократился параллельный импорт новых легковых автомобилей

«Автостат»: ввоз автомобилей в Россию по параллельному импорту снизился на 40%
true
true
true
close
Shutterstock

В России в 2023 году за восемь месяцев по схемам альтернативного (параллельного) импорта было ввезено 70,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 40% меньше по сравнению с тем же периодом 2022 года. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Альтернативный импорт начал развиваться в России в 2022 году после ухода международных брендов с рынка. В 2023 году объем ввоза составил 225,5 тыс. автомобилей, а в 2024 году он сократился на 20%, составив 181,2 тыс. автомобилей, отметил аналитик.

В 2025 году наибольшая доля альтернативного импорта приходится на Китай, с показателем 41,2%. На втором и третьем местах расположены Киргизия (26,4%) и Белоруссия (13,3%), а также Южная Корея (6,6%) и Япония (2,6%). Среди направлений, растущих в объемах, выделяется Южная Корея с ростом на 165%, в то время как киргизский транзит сократился на 67%. В большинстве случаев растаможивание товаров осуществляется на физических лиц, добавил Целиков.

Наибольшей популярностью среди автомобилей, ввезенных по альтернативному импорту, пользуется марка Toyota, на которую приходится 18,1% всех машин. Следом идут BMW (11%), Geely (9,8%), Mercedes-Benz (6,7%) и Lixiang (6,2%).

Ранее россиянам назвали бестселлер параллельного импорта, который пропадет из-за утильсбора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами